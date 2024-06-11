«Мы все видели, как у Путина заходили его фирменные желваки» 5 11.06.2024, 11:31

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Озвучена причина личной ненависти Путина к Зеленскому.

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Игорь Яковенко в интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей» объяснил, откуда у Путина появилась ненависть к Владимиру Зеленскому.

«Вообще копаться в психологии Путина – это занятие очень специфическое. Для этого нужно быть его лечащим психиатром, коим я не являюсь. Тем не менее, можно проследить некоторые штрихи в этом отношении», – сказал эксперт, прежде чем озвучить свою точку зрения касательно ненависти российского президента к действующему президенту Украины.

Изначально в российском медийном и политическом пространстве было снисходительное отношение к Зеленскому, считает Яковенко. Мол, это «комичная и слабая фигура», человек без опыта в политике, который может быть удобным партнером для Путина. Но знаменитая встреча лидеров РФ, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате» зимой 2019 года разбила надежды Путина касательно украинского лидера.

«Как раз на этом заседании Зеленский довольно жестко и четко дал Путину отпор. Это было в прямом эфире, и мы все видели, как у президента РФ заходили его фирменные желваки, когда он понял, что, в общем-то, перед ним не какой-то дилетант, а патриот Украины, который не будет играть с ним в поддавки», – отметил Яковенко.

Более того, во время полномасштабной войны Зеленский проявил себя как успешно работающий во внешней политике президент, который отстаивает интересы своей страны. Сегодня он приезжает в любую страну мира, и ему рады, его поддерживают, с ним заключают сделки. Путин же награжден ордером на арест Международного уголовного суда и изолирован от евроатлантического мира.

«И это, конечно, огромный контраст, – подчеркнул оппозиционер. – Зеленский оказался гораздо успешнее и эффективнее, чем Путин». Отсюда и ненависть, которая, с одной стороны, зиждется на банальной зависти, а с другой – на неоправданных надеждах, подытожил Яковенко.