В Петербурге заволновались из-за горящих МАЗов 3 11.06.2024, 11:43

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Хотят строить сервисный центр.

В Петербурге на заседании постоянной комиссии Законодательного собрания по транспорту обсуждали ситуацию с автобусными перевозками. Упоминались и МАЗы. Некоторые из них «стоят у забора» в ожидании гарантийного ремонта, а перевозчики ремонтировать их самостоятельно не могут. Отмечалось, что запчасти из Европы стали недоступны, а китайские комплектующие не такие надежные.

Как пишет «Фонтанка», главный представитель МАЗ по пассажирской и грузовой технике в Петербурге и Ленинградской области Федор Бутко рассказал собравшимся на собрании о планах построить сервисный центр. Сейчас МАЗ оформляет земельный участок на Пулковском шоссе. Когда же центр построят, неизвестно.

Белорусские автобусы часто горят в Санкт-Петербурге. Возможно, это связано с санкциями и заменой иностранных деталей.