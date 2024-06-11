Удары по судам РФ в Азовском море: в украинских ВМС сделали неожиданное заявление 1 11.06.2024, 11:54

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Россияне неудачно испытали свои морские дроны?

Cпикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал удар по барже и буксиру российских оккупантов в Азовском море.

Как подчеркнул он в эфире телемарафона, нельзя исключать, что удар по судам мог быть нанесен самими оккупантами.

«Сейчас с позиции ВМС могу такой девиз сказать: «Это не мы». Пока нам неизвестно о применении с нашей стороны. Ничего такого не происходило. Поэтому прокомментировать это я не могу. У меня пока нет подобной информации», - сказал представитель ВМС.

При этом собеседник не исключил, что россияне могли испытывать морские дроны, «которыми они кичатся, что они у них есть и они обязательно их будут применять».

«Знаете, у них вообще friendly fire - это нормальная практика. В прошлый раз так же Северный флот проводил обучение, они ракетой уничтожили рыболовный траулер. И это у них вполне приемлемо в принципе. Поэтому я допускаю возможность, что это был подобный инцидент», - добавил Плетенчук.