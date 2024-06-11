Власти создали «ловушку» для некоторых пенсионеров и семей с детьми 2 11.06.2024, 11:56

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А теперь бьют тревогу.

В июле некоторые белорусы не смогут получить пенсии и пособия на детей. Речь о тех, кто не обзаведется специальным банковским счетом, на который будут перечислять эти средства, пишет «Зеркало».

Коротко о том, что изменится с 1 июля

Со следующего месяца многих белорусов переведут на получение пенсий и пособий на детей через банки. Это затрагивает жителей Минска, а также городов областного подчинения и райцентров. Выбрать финучреждение, через которое получать эти средства, можно самостоятельно. Напомним, сейчас белорусы по своему выбору могут получать пенсии и пособия на детей через почту или банки.

По-прежнему получать пенсии через почту смогут белорусы старше 70 лет, инвалиды I и II группы, а также жители сельской местности.

Что касается пособий на детей, то возможность получать их через почту оставили за инвалидами I и II группы, а также за семьями, которые воспитывают ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Жители сельской местности также по-прежнему смогут получать пособия на детей через почту.

Что надо успеть сделать (и до какого числа)

Ранее соцслужбы предупреждали: чтобы с июля получать пенсию или пособия в банке, нужно до 10 июня открыть базовый счет в одном из финучреждений. Тем, кто не откроет такой счет, приостановят выплату денег.

11 июня в Минтруда заявили, что «граждане, не успевшие открыть базовый счет в банке для получения пенсии или пособия, могут сделать это до конца следующей недели». Конкретное число не уточняется. Воскресенье следующей недели — 23 июля.

«Выплатные ведомости на следующий месяц формируются в 20-х числах предыдущего месяца. Просим не откладывать вопросы с выплатой пенсий на последний день», — уточнили в Минтруда.

Открыть базовые счета можно в том числе в «Белагропромбанке», «Белорусбанке», «Банке БелВЭБ», «Белгазпромбанке», «Белинвестбанке», «Банке Дабрабыт», «Приорбанке» или «Сбер Банке».