Блеф Путина раскрыт 4 Константин Сонин

11.06.2024, 12:07

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А где же экономическая бомба?

Путин тратит на войну с Украиной не только деньги сегодняшних россиян, но и будущих. Точно так же руководство СССР в 1970-80 обеспечивало гражданам жизнь хоть и бедную, но не по средствам. Популярный миф гласит, что «советские поколения» оставили что-то тем, кто жил в 1990-е, а те «проедали наследство». На самом деле, конечно, трансфер шел в обратную сторону — 1970-80-е существовали за счет будущей нищеты 1990-х.

Вот простой пример из сегодняшних новостей. «Газпром» объявил о сокращении добычи до рекордных уровней. Это сокращение вызвано Русско-украинской войной. Во-первых, часть потребителей отказалась покупать в рамках реакции на российское вторжение в Украину. Во-вторых, Путин попытался использовать поставки газа как оружие и его блеф был немедленно раскрыт. Но проблема не в том, что уже произошло, а в том, что прямо сейчас закладывается экономическая бомба под будущее.

Что теперь будет происходить — быстро, медленно — но неуклонно? Во-первых, правительство будет стараться поднять спрос на газ со стороны российских предприятий и граждан. Явными ли субсидиями, косвенными ли ограничениями — все будет работать в одну сторону. Во-вторых, и без всякого правительства — чем больше свободных мощностей у «Газпрома», тем дешевле газ для внутреннего пользователя. Больше предприятий и граждан будут переходить на газ. Нападение на Украину приведет к долгосрочным изменениям в структуре народного хозяйства.

А где же экономическая бомба? Бомба в том, что в какой-то момент российский газ вернется на мировой рынок в том же объеме или большем. Про долгосрочную перспективу можно не переживать — ни одна страна в мире в последние 100 лет нет смогла расти и развиваться без интеграции в мировую экономику. Первое же ответственное правительство России после Путина будет вести переговоры про полноценное возвращение «Газпрома» на европейский рынок. И вот тогда, в одночасье, произойдет ценовой шок для фирм и граждан на внутреннем рынке. Экономическая бомба взорвется, заставив и фирмы и граждан справляться с резким повышением цен на ресурс, который они привыкли использовать.

Это все уже один раз было — тридцать пять лет назад. Советские предприятия, привыкшие к заниженным ценам на энергоносители, не смогли работать в новых условиях. Конечно — конечно! — в этот раз не произойдет ничего подобного по размеру, потому что масштабы перекосов, которые постепенно возникают, совсем не такие как в СССР. Да и скачок цен при возвращении в Европу будет не таким сильным. И тем не менее — это в чистом виде экономическая бомбочка, которую Путин и его правительство подложили под будущие поколения россиян.

Константин Сонин, Telegram