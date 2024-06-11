Отвлекающий маневр? 1 Александр Коваленко

11.06.2024, 12:39

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Александр Коваленко

Российское командование не отказалось от планов открытия еще одного фронта.

Некий российский «дон» опубликовал видео на котором, как он заявил, запечатлены бои в селе, которое по итогу бравые кадыровцы «асвабадили»…

Что тут скажешь. Видимо, этому дону давно не было чем поделиться в своих соцсетях, а потому он отдал приказ героических борцунов со светофорами, заборами и бордюрами захватить абсолютно пустое село на границе с Россией. Причем не просто в 500 метрах или даже 100 метрах от границы, а по сути, являющееся агломерацией с российским Теткино.

По факту, село с 2022 года в серой зоне, и там нет украинских военных и местных жителей практически нет. В свою очередь, это село — входные ворота в Теткино, а российское Теткино, входные ворота в Рыживку.

В целом, не произошло ничего феноменального, поскольку российские ДРГ заходили в Рыживку не единожды, после чего получали там отпор от наших контрдиверсантов, и село вновь оказывалось в серой зоне. Но тогда это все проходило без пафоса и пиара уровня Рамзана Кадырова.

Что же по самой ситуации в Сумской области — российское командование не отказалось от планов открытия еще одного фронта, но пока не определилось где именно и нужно ли, с учётом острой нехватки сил и средств на двух харьковских площадках по утилизации российских войск, которые уже усилили не только подразделениями 6-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии из состава группы войск Запад, но подразделениями 83-й ОДШБр, с Краматорского направления и 155-й ОБр МП с Кураховского, а воз и ныне там же… Причем этот воз силы обороны Украины продавливают севернее.

И если российские оккупационные войска будут открывать новый фронт в Сумской области, то это уж никак не будет Рыживка, зажатая руслами реки Сейм и ее притоком — Вир. Вот прямо идеальная позиция для «великого» наступления в Сумской области… Или?

Ради пиара меньшими средствами, они и вправду могут попытаться развить этот перформенс в направлении Ахтинского и Голышевского, то есть, не выходя за пределы серой зоны и не сближаясь с нашими оборонными рубежами, но придавая этим действиям, гипертрофировано повышенное внимание.

То есть наступление в районе Великой Писаревки для россиян вылилось бы в большие потери, и по направлению от Суджи на Юнаковку они попали бы в мясорубку, а тут, захватывай села в серой зоне и рассказывай об эпических победах. Пока не подъедут контрдиверсионные подразделения и не выпихнут героических «донов» в их аулы… Если только сумрачные гении с Фрунзенской набережной не решили использовать Рыживку как отвлекающий маневр. Ну да, ну да…

В общем, не теряем бдительности.

Александр Коваленко, «Фейсбук»