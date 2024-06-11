Зеленский в Берлине: Нам необходимы не менее семи Patriot 11.06.2024, 13:58

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В Германии проходит конференция по восстановлению Украины.

Киеву необходимы не менее семи комплексов противовоздушной обороны Patriot для защиты от российских ударов. Об этом в Берлине во время выступления на конференции по восстановлению Украины заявил президент Владимир Зеленский, сообщает «Радио Свобода».

Украинский лидер поблагодарил Германию за уже поставленные Киеву три системы Patriot. «Воздушная оборона — это ответ на все вопросы», — подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что одной из целей России является разрушение энергоснабжения Украины.

Вместе с тем, по словам Зеленского, у Украины есть четкий план построить один гигаватт энергетических мощностей в этом году и четыре гигаватта в ближайшие годы. Кроме того, Зеленский сообщил, что до зимы Киев планирует восстановить все энергообъекты, какие возможно.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на конференции, призвал союзников Киева к дальнейшему укреплению противовоздушной обороны Украины. По словам Шольца, он намерен поднять этот вопрос на саммите стран «Группы семи» в Италии. Мероприятие откроется в четверг, 13 июня.

Канцлер во время выступления указал на данные Всемирного банка, согласно которым Украине потребуется около 500 миллиардов долларов на восстановление в ближайшие 10 лет.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Берлине сообщила, что в июле для Украины станут доступны полтора миллиарда евро, полученные от доходов с замороженных российских активов. Помимо этого, в июне Украина получит почти два миллиарда евро по программе UkraineFacility.

Конференция по восстановлению Украины проходит в Берлине с 11 по 12 июня. В мероприятии участвуют около двух тысяч политиков, бизнесменов, представителей международных организаций из 60 стран. В ходе конференции правительство Германии совместно с Киевом намерено разработать долгосрочный план по восстановлению Украины и стимулированию инвестиций.