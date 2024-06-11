В «культурном поселке» под Минском продается большой трехэтажный дом 2 11.06.2024, 14:55

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Тут и баня, и бассейн, и бильярд.

В базе realt.by появилась дача, расположенную в самом культурном и благоустроенном дачном поселке страны. Речь идет об СТ «Сябры-2002», что находится совсем рядом с Минском. Здесь сейчас продается большой трехэтажный дом с просторным участком, баней и бассейном.

Расположена дача в известном садовом товариществе «Сябры-2002». Это − 15 километров от МКАД в Логойском направлении. Пару лет назад мы делали репортаж про этот благоустроенный дачный поселок. Он появился в 80-х годах при содействии Министерства культуры. Участки тут выделялись композиторам, музыкантам, художникам, артистам оперы и балета, работникам театра. В 2002 году товарищество переименовали в «Сябры 2002». Как говорят старожилы, открытие и закрытие дачного сезона в поселке — настоящий культурный праздник!

Сейчас тут продается дом, возведенный в 2019 году. Он состоит из трех уровней, утеплен и обшит металлосайдингом. Стены дома − из блоков ячеистого бетона и газосиликатных блоков, внутри − обшиты вагонкой. Крыша — металлочерепица, перекрытия — деревянные балки.

Общая площадь коттеджа составляет 233 квадратных метра.

На первом этаже дома расположились две просторные гостиные с кухней, 2-мя каминами и выходом на просторную террасу, санузел, душевая, топочная.

На втором уровне находится бильярдная, спальня, гардеробная и санузел.

На третьем этаже можно найти 2 спальни, а также лоджию с видом на лесные просторы.

У дома имеется и двухэтажная пристройка. Там располагается тренажерная комната, а также 2 комнаты с кондиционерами.

Все удобства в коттедже присутствуют. Дом отапливается двухконтурным газовым котлом. Кроме этого, для подогрева воды установлен солнечный коллектор и бойлер на 120 литров. Канализация местная, отдельная − под ливневку.

В 2020 году рядом с домом была построена баня из бруса сосны, отапливаемая дровами с дополнительным электрокотлом для подогрева воды и теплого пола, а также отдельным санузлом. В бане имеется комната отдыха, санузел, а также открытая терраса с подогреваемым бассейном.

Дача стоит на участке в 12 соток. Территория огорожена добротным металлическим забором, ворота открываются дистанционно.

На участке есть ландшафтный дизайн, ухоженный газон и множество экзотических насаждений (тиссы, канадские ели, пихты, рододендроны и др.). Автополив помогает создавать благоприятный микроклимат для всей этой красоты.

Также тут оборудована парковка на 4 автомобиля, что очень удобно для приема гостей.

Добраться до «Сябров» очень просто − сюда регулярно ходит общественный транспорт от метро «Восток», а асфальтированная дорога ведет до самого СТ.

В объявлении отмечается, что на территории СТ в сезон постоянно работает продуктовый магазин с достаточно широким ассортиментом товара. Также рядом с дачей есть теннисный корт и спортплощадка с тренажерами.

Ну, а самое интересное, что в шаговой доступности расположено озеро с благоустроенным пляжем и пирсом.

Стоимость дачи — 185 тысяч долларов.