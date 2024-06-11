Невзоров: Очень скоро Кремль сообразит, что крупно ошибся с рокировкой «Шойгу-Белоусов» 4 Александр Невзоров

11.06.2024, 15:17

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Александр Невзоров

Разочарование режима в новом министре обороны неизбежно.

Очень скоро Кремль сообразит то, что крупно ошибся с рокировкой «Шойгу-Белоусов». Разочарование режима в новом министре обороны неизбежно.

Тот, кто показался Путину «пронзительным и фанатичным умником», способным добавить войне живинку и соблазнительность, оказался сереньким пустозвоном советского покроя.

Да, Белоусов - любитель смачных секретарш и акафистов. Впрочем, это стандартные хобби всей путинской «вертикали».

Но в общем и целом, новый министр оказался ходячим набором банальностей.

От Шойгу он отличается только тем, что не имеет мерзкой привычки постоянно держать в защечных мешках запас оленины.

Белоусов непобедимо «протоколен».

Он ручкается с безногими орками в «потемкинских госпиталях» и развлекает «военкоров».

Война же оказалась брошена на умственно неполноценного герасимова и его генеральское шапито.

Чтобы тр**ать самку тиранозавра - надо быть половозрелым тиранозавром. Даже самый симпатичный ослик сделать этого не сможет.

А Белоусов именно тот Иа-Иа, которому поручен тр*х. Да, Иа теперь православный. Он крестит даже стульчак перед тем, как присесть на него. Но всё равно «миссия» ему не по силам.

Примерно так выглядят отношения войны и Белоусова.

«Военкоры», с которыми новый министр провел большую «дружескую встречу» отозвались о нем, как о «симпатичном идиоте» и «кремлевской пустышке».

Александр Невзоров, Telegram