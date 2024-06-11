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ТСН: Лукашенко — проблема, которую должна решать Украина

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  • 11.06.2024, 15:20
  • 4,184
ТСН: Лукашенко — проблема, которую должна решать Украина

Есть сценарий, которого боится белорусский диктатор.

Полноценное участие Минска в войне означало бы моментальные удары ВСУ по стратегически важным для режима белорусским объектам — НПЗ, военным базам, лишение Кремля возможностей их использования для собственных нужд, сообщает ТСН.

Как показывает разворачивание подразделений ПВО для прикрытия Мозырского НПЗ, Лукашенко такой сценарий предусмотрел. И все же опасается его. В то же время белорусское направление нельзя назвать полностью безопасным.

В Беларуси в течение последних двух лет проходили непрерывные учения, в том числе мобилизационные с привлечением резервистов, а ВС Беларуси активно перенимают опыт российско-украинской войны.

Показательна стала замена умеренного Виктора Гулевича на «ястреба» Павла Муравейко в должности главы Генштаба. Последний известен тем, что спровоцировал дипломатический конфликт между Минском и Вильнюсом, призвав «прорубить коридор в Литву силой оружия».

Как бы то ни было, режим Лукашенко остается для Украины перманентной проблемой.

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