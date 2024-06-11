На Гомельщине ищут учителей из Украины, приехавших после Евромайдана 2 11.06.2024, 15:28

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Также власти интересуются учениками из Украины.

Издание «Флагшток» со ссылкой на источник в одной из школ Гомельской области сообщает, что власти сейчас собирают информацию об украинцах, работающих в учреждениях образования региона.

В соответствии с предписанием, учреждения образования должны предоставить в главное управление образования Гомельского облисполкома в июне 2024 года сведения о всех работниках, получивших беларусский паспорт или вид на жительство в Беларуси, начиная с 2014 года.

Зачем Гомельскому облисполкому понадобилась информация об украинцах, которые приехали в Беларусь после Евромайдана, не сообщается. Также непонятно, почему чиновники для сбора информации не обратились в МВД.

Тот же источник добавил, что интерес у Министерства образования имеется и к ученикам из Украины. Так, учреждениям образования необходимо сообщать о воспитанниках, поступивших в учреждения образования Украины после начала российского вторжения.