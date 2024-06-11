Диетолог дала совет, как сохранить молодость с помощью одного продукта 1 11.06.2024, 15:45

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Организму необходимо увеличить количество полезного сульфофарана.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала о продукте, который продлевает молодость.

Как написала нутрициолог на своей странице в Instagram, организму необходимо увеличить количество полезного вещества - сульфофарана.

По словам врача, сульфорафан усиливает способность организма к детоксикации (увеличивается производство ферментов детоксикации), что, в свою очередь, способствует общему оздоровлению, уменьшению воспаления, нормализации обмена веществ.

«Сульфорафан действует по принципу гормезиса – то есть является незначительным стрессором для организма. А стресс небольшой силы стимулирует защитные силы организма, улучшение работы иммунной системы, усиление процессов обновления организма. Гормезис действует по принципу – «что не убивает нас, то делает сильнее», - рассказывает она.

Наиболее богаты глюкорафанином побеги брокколи и цветной капусты.