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На НПЗ «Нафтан» вспыхнул пожар

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  • 11.06.2024, 16:01
  • 1,616
На НПЗ «Нафтан» вспыхнул пожар

Есть пострадавший.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси во вторник, 11 июня, сообщило о возгорании на территории белорусского нефтеперерабатывающего предприятия «Нафтан». По предварительной информации ведомства, в результате ЧП пострадал один сотрудник завода.

В МЧС пояснили, что возгорание произошло на блоке оборотного водоснабжения в градирне. Точную причину пожара, который удалось оперативно ликвидировать спасателям, в настоящее время выясняют специалисты.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один сотрудник — 49-летний работник специализированного ремонтно-строительного управления №3 Новополоцка. Он получил ожоги, однако о состоянии мужчины в ведомстве не сообщили.

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