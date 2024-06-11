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Жест отчаяния

  • Анатолий Несмиян
  • 11.06.2024, 16:10
  • 1,558
Жест отчаяния
Анатолий Несмиян

Кремль может пойти на новую авантюру.

Мобилизация - это отдельный и очень сложный процесс, который, как и любой системный процесс, требует наличия собственной инфраструктуры. Реформы Сердюкова уничтожили эту инфраструктуру, и она отсутствует по сей день. Опытным путем в 2022 году было установлено, что просто собрать несколько сот тысяч человек в большой гурт - это еще не мобилизация.

Поэтому все сообщения о грядущей новой мобилизации, хотя и выглядят относительно правдоподобными, наталкиваются на непреложный факт отсутствия самой системы. Строить ее заново - это фактически создавать параллельную армию в дополнение к уже имеющейся. Никаких видимых движений в этом направлении не делается, что в целом разумно: нынешний конфликт по канонам Первой мировой является аномалией, так как вести в 21 веке боевые действия в стиле двадцатого - нонсенс. Поэтому нет ни малейшего резона воссоздавать то, что уже никогда не будет востребовано.

Это не исключает на самом деле проведения мобилизации в качестве «жеста отчаяния» либо какой-либо новой авантюры высшего руководства, но пока существующая система комплектации «за деньги» работает - скорее всего, её будут эксплуатировать до самого конца.Анатолий Несмиян, Telegram

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