На Херсонщине коллаборантка активно помогала армии РФ, но не поделилась водкой 9 11.06.2024, 17:09

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Россияне устроили расправу.

На минувших выходных в оккупированном селе Подо-Калиновка, что в Херсонской области, произошло громкое преступление: военные РФ расправились над местной предательницей Снежаной Кириченко.

Детали убийства появились в местном паблике. Россияне умалчивают о происшествии, передает Диалог.UA.

Сообщается, что 25-летняя Кириченко была очень рада оккупации. Она активно помогала армии РФ, в том числе выдавала россиянам на расправу проукраински настроенных жителей района.

Ничем хорошим это для нее не закончилось.

«Нашу любимую Снежку вчера вечером убили. Ее все в Подо-Калиновке знали! (...) Настоящей патриоткой (России - ред.) была: искала жилье для солдатиков (ВС РФ - ред.), еду им готовила, у себя даже оставляла, а еще помогала вычислять «ждунов»... Мы молчать не будем! Вечером (9 июня - ред.) пришли к Снежке солдатики. Она думала, помощь нужна, а они за водкой пришли. Только не было у нее… Соседи говорят, что она нормально им говорила. Они думали, что врет, кричать начали, угрожать. Слово за слово, и кто-то ее приложил, да так, что она упала прямо головой о стену. Те сбежали сразу. Наши пытались ее откачать, скорая долго ехала. Не спасли», - сообщили очевидцы.

Они уверяют, что оккупационные «власти» пытаются замять это преступление. Ее смерть квалифицирована как сердечный приступ, родным сообщили, что никакого уголовного дела не планируется.