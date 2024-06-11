Украина летом получит €3,4 млрд помощи 11.06.2024, 17:55

В том числе от замороженных активов РФ.

Евросоюз летом передаст новую финансовую помощь Украине. Как пишет hromadske.ua, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине.

Так, в июле станут доступны 1,5 миллиарда поступлений от замороженных российских активов. Из этой суммы 10% пойдут на реконструкцию и восстановление, «большой процент» — на защиту.

На этой неделе на встрече «Большой семерки» также будут обсуждать, как Украина может получить большую выгоду от замороженных российских активов.

Кроме того, в июне поступит 1,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Напомним, эта программа предусматривает предоставление Украине 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов. Из этой суммы 39 миллиардов евро направят в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности. Остальное — специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, покрытия процентов по кредитам и т.д.

11 июня в рамках конференции в Берлине также будет подписано соглашение на 1,5 млрд евро с партнерскими банками, чтобы поощрить инвестиции в Украину от частного сектора. Урсула фон дер Ляйен объявила, что банки-партнеры смогут подавать заявки на бюджетную поддержку с ЕС, если они будут активно инвестировать в Украину.