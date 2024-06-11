Из Минска запустили чартер на «египетские Мальдивы» 1 11.06.2024, 18:17

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Что по ценам?

11 июня вылетел первый самолет из Минска на египетский курорт Эль-Аламейн. Он находится не на Красном море, массово привлекающем туристов своим подводным миром, а на Средиземном. Тем не менее свои конкурентные особенности у курорта есть — белоснежный песок и лазурная вода. За это место даже прозвали «египетскими Мальдивами», передает «Онлайнер».

Запустили чартерную программу совместно «Белавиа» и туроператор «Интерсити». Город находится на севере Египта, время в пути из Минска составляет 6,5 часа. Пока рейсы запланированы до 4 октября.

Туры рассчитаны на 11 дней/10 ночей — вылеты будут осуществляться три раза в месяц. Цены стартуют от 3085 рублей со взрослого. Это дороже, чем на самые популярные курорты Египта. Так, в Шарм-эль-Шейх и Хургаду можно улететь за сумму от 2233 рублей с человека. Кроме того, может варьироваться и продолжительность поездки — от 7 до 14 дней. Помимо Минска, в Шарм-эль-Шейх можно улететь и из Гомеля. Такие цены приводит туроператор «Интерсити» на своем сайте.

Что касается погоды, то в летние месяцы воздух в Эль-Аламейне днем прогревается до +35. Температура воды — 23—28 градусов. Сильных ветров в этом регионе нет.

«Путь из Эль-Аламейна до Каира занимает всего три часа, для сравнения: из Шарма и Хургады такая экскурсия занимает целые сутки. Еще быстрее добираться в Александрию. Дорога занимает всего около часа», — рассказывает туроператор.

А вот так курорт выглядит в соцсетях у туристов.