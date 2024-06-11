«Я понимаю водителей, но иногда они наглеют» 6 11.06.2024, 18:34

2,618

Что творится на тротуарах возле метро «Уручье».

С тротуарами все понятно: там парковаться нельзя. И даже обычно не нужно объяснять почему: машина на тротуаре мешает всем — ходить, ездить на велосипедах, катать детские коляски. Если машин много — проблем тоже много. А если при этом пятачок тротуара совсем небольшой и на нем припарковано сразу несколько авто — места ни для кого больше не остается.

Читатель с ником Лешик рассказал корреспонденту Onlíner о ситуации на проспекте Независимости вблизи станции метро «Уручье». Микрорайоны со старыми дворами, где парковок на всех откровенно не хватает. Здесь же много точек притяжения: банки, магазины, кофейни. Машин много, парковочных мест мало. Что делают некоторые водители? Паркуются там, где нельзя.

— Постоянно так паркуются. Причем, если одна машина встанет, это еще как-то. Я понимаю водителей: к сожалению, там спроектировано так, что порой трудно припарковаться. Но иногда (как в данном случае) водители наглеют, и уже, откровенно говоря, плюют на пешеходов! Сразу четыре авто! Приходится вилять между машинами, не говоря уже о том, как пройти с коляской или проехать на велосипеде. Надо быть аккуратным, чтобы не задеть припаркованную на тротуаре машину и не оказаться при этом виноватым, — отмечает автор фото.

По его словам, проблему усугубляет и то, что некоторые паркуются вблизи метро так, будто дворы и тротуары здесь — это перехватывающая парковка.

— Используют Уручье как перевалочный пункт. Оставляют машину и едут на работу на метро, — говорит собеседник.

При этом как раз в качестве перехватывающей парковки рассматривали территории вблизи станции метро «Борисовский тракт», чуть дальше по проспекту. Но там куда просторнее, а в Уручье все заставлено. И попытки решить проблему пока не имеют успеха.

— К сожалению, ни ГАИ, ни полусферы кардинально на ситуацию не влияют. Один получает штраф — на его место становится другой. А полусферы через какое-то время просто складывают грудой в сторонке, — рассказывает читатель.