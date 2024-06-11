Стали известны результаты ЦЭ по белорусскому и русскому языкам 11.06.2024, 19:11

Cколько оказалось стобалльников?

Стали известны результаты централизованного экзамена (ЦЭ) по русскому и белорусскому языкам, который прошел 30 мая. Его написали на 100 баллов 469 человек, сообщили в Минобразования.

55,5 тысячи выпускников школ 30 мая сдали ЦЭ по государственным языкам, в том числе 44 тысячи — по русскому, 11,5 тысячи — по белорусскому.

В ведомстве отметили, что участники хорошо справились с экзаменом: 100 баллов получили 469 учащихся, в том числе 292 — по русскому языку, 177 — по белорусскому. А нулевых результатов вообще нет.

Средний тестовый балл по русскому языку составил 63,3 балла, по белорусскому — 61,7 балла.

«Количество выпускников, которые по результатам ЦЭ получили высокие отметки, хорошо коррелирует в процентном отношении с результатами аттестации по учебным предметам», — отметили в Минобразования.

Информацию о результатах ЦЭ, а также скан-копии своих работ можно получить на сайте УО «Республиканский институт контроля знаний».