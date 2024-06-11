Украинские воины показали видео сбития российского Су-25 11.06.2024, 19:34

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Самолет был сбит на Покровском направлении.

Украинские войска вчера, 10 июня, сбили российский самолет Су-25 на Покровском направлении. Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады показали видео сбития вражеской «сушки».

Об этом сообщает Facebook 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко.

Как сообщается, вражеский самолет залетел в полосу ответственности бригады.

«Времени на то, чтобы пожалеть о своем неразумном поступке у него (пилота российского Су-25 - прим.) было немного — от момента пуска ракеты до момента попадания в борт. Такое впечатление, что у них в летчики идут исключительно суицидники», - отметили в 110 ОМБр.