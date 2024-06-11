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Зеленский о Patriot для Украины: Ждем позитивных решений о двух-трех системах

  • 11.06.2024, 20:05
Зеленский о Patriot для Украины: Ждем позитивных решений о двух-трех системах

Украина работает над этим вопросом с партнерами из США и «некоторыми другими» странами.

Украина ожидает в ближайшее время позитивных решений насчет передачи двух-трех систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Глава государства рассказал, что Украина работает с партнерами из США и «некоторыми другими» странами Европы над передачей ЗРК Patriot.

«Пока что не хочу говорить, с кем именно из Европы, потому что ждем подтверждения тех решений (речь об анонсах поставок Patriot - ред.). Ожидаем позитивного результата в ближайшее время насчет двух-трех систем», - подчеркнул Зеленский.

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