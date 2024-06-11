В Беларуси появится новая сеть магазинов 11.06.2024, 22:43

Вывеска вам знакома.

Новую продуктовую сеть собираются развивать в Беларуси. Вывеска «Местное известное» уже появилась на фасаде магазина на Грушевке.

Район Грушевки активно застраивают жилыми домами, а вот новые продуктовые магазины там появляются не так часто. Для них выделяют помещения на первых этажах, и недавно на освободившихся площадях по улице Щорса, 11, началась активность и появилась новая вывеска.

Раньше там работал «Остров чистоты». После его закрытия помещение какое-то время пустовало, а теперь внутри занимаются обустройством. Пока на открытие нового объекта намекает только вывеска, другой информации на дверях магазина не появилось.

Название «Местное известное» хорошо известно покупателям Green: это собственная торговая марка сети, с помощью которой продвигают натуральные продукты. Теперь логотип в бело-зеленых цветах появился на вывеске новых магазинов.

Как стало известно Onlíner, под брендом «Местное известное» действительно будут развивать новую сеть мини-магазинов — предварительно обсуждались планы по открытию примерно 50 точек. Сейчас первые магазины только готовятся к техническому открытию, но речь шла о том, что это будет «новый формат для страны».

Сеть Green пока не раскрывает подробностей. Мы дополним материал, когда появится новая информация.