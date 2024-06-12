Байден отреагировал на приговор его сыну Хантеру в деле о хранении оружия 12.06.2024, 3:49

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Президент США подчеркнул, что будет уважать судебный процесс.

Президент США Джо Байден прокомментировал вынесение приговора его сыну Хантеру в деле о хранении оружия. Американский лидер подчеркнул, что будет уважать судебный процесс.

Об этом сообщает CNN.

Байден подчеркнул, что гордиться тем фактом, что его сын преодолел зависимость.

«Как я сказал на прошлой неделе, я президент, но я также и отец. Мы с Джилл любим нашего сына и очень гордимся тем человеком, которым он является сегодня. Так много семей, чьи близкие боролись с зависимостью, понимают чувство гордости, когда видишь, как тот, кого ты любишь, выходит с другой стороны и становится таким сильным и стойким в выздоровлении», — сказал Байден.

Он добавил, что будет уважать судебный процесс и решение присяжных.

«Как я уже сказал на прошлой неделе, я приму исход этого дела и буду продолжать уважать судебный процесс, пока Хантер рассматривает апелляцию. Джилл и я всегда будем рядом с Хантером и остальными членами нашей семьи, своей любовью и поддержкой. Ничто и никогда этого не изменит», — сказал он.

11 июня суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в незаконном приобретении и хранении оружия во время злоупотребления наркотиками или пристрастия к ним. Джо Байден имеет право помиловать Хантера, но заявил 6 июня, что не сделает этого.