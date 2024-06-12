Партизаны уничтожили станцию спутниковой связи «Ливень» под Москвой 12.06.2024, 7:43

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Появилась брешь в ПВО всей Московской области РФ.

В городе Клин Московской области агент партизанского движения «Атеш» совершил диверсию, был уничтожен «Ливень» - это станция спутниковой связи.

Информацию о диверсии «Атеш» разместил на своем канале в Telegram. По сведениям партизан, станция находилась в месте дислокации 584-го гвардейского зенитного ракетного полка (воинская часть 62845).

Партизаны подчеркнули, что «Ливень» обеспечивали связь в стратегическом и оперативном звеньях управления оккупационных вооруженных формирований.

«…В результате уничтожения этой станции значительно нарушена система управления упомянутого зенитного ракетного полка, и как следствие ослаблена система ПВО всей Московской области», - отмечается в сообщении.