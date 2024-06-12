Президент Аргентины после письма Зеленского решил принять участие в Саммите мира 12.06.2024, 8:13

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Хавьер Милей

Политик получил сигналы не только из Киева, но и из Вашингтона.

Президент Аргентины Хавьер Милей после полученного послания от президента Украины Владимира Зеленского решил таки принять участие в Саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Об этом сообщило издание Clarin.

По данным журналистов, аргентинский лидер изменил свое решение «в последние минуты», ведь Владимир Зеленский направил ему специальное послание с призывом участвовать хотя бы в церемонии открытия саммита 15 июня.

Кроме того, как пишет Clarin, президент Аргентины мог получать сигналы о необходимости принять участие в Саммите мира не только из Киева, но и из Вашингтона.

Журналисты также уточнили, что около 20 аргентинских организаций, представляющих украинскую диаспору, направили Хавьеру Милею письмо с аналогичным призывом.

Вместе с президентом Аргентины мероприятие в Швейцарии должна посетить его сестра и министр обороны Аргентины Луис Петри.

Напомним, 8 июня стало известно, что генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш не поедет на Глобальный саммит мира.

6 июня федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил не имеет высоких ожиданий от мирного саммита, который в середине июня состоится в Швейцарии.