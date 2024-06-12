закрыть
12 июня 2024, среда, 9:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Аргентины после письма Зеленского решил принять участие в Саммите мира

  • 12.06.2024, 8:13
  • 2,774
Президент Аргентины после письма Зеленского решил принять участие в Саммите мира
Хавьер Милей

Политик получил сигналы не только из Киева, но и из Вашингтона.

Президент Аргентины Хавьер Милей после полученного послания от президента Украины Владимира Зеленского решил таки принять участие в Саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Об этом сообщило издание Clarin.

По данным журналистов, аргентинский лидер изменил свое решение «в последние минуты», ведь Владимир Зеленский направил ему специальное послание с призывом участвовать хотя бы в церемонии открытия саммита 15 июня.

Кроме того, как пишет Clarin, президент Аргентины мог получать сигналы о необходимости принять участие в Саммите мира не только из Киева, но и из Вашингтона.

Журналисты также уточнили, что около 20 аргентинских организаций, представляющих украинскую диаспору, направили Хавьеру Милею письмо с аналогичным призывом.

Вместе с президентом Аргентины мероприятие в Швейцарии должна посетить его сестра и министр обороны Аргентины Луис Петри.

Напомним, 8 июня стало известно, что генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш не поедет на Глобальный саммит мира.

6 июня федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил не имеет высоких ожиданий от мирного саммита, который в середине июня состоится в Швейцарии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко
Симулякры
Симулякры Ирина Халип
Белорусы отказали в легитимности самозванцам
Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина
Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова