ВСУ ударили по С-300 в Крыму: появились спутниковые снимки последствий 12.06.2024, 13:40

Уничтожены командный пункт и радиолокатор.

10 июня Силы обороны атаковали позицию ЗРК С-300 во временно оккупированном Крыму. 12 июня OSINT-сообщество «КиберБорошно» обнародовало спутниковые снимки последствий удара.

Российские оккупанты разместили комплекс С-300 в районе села Великое в Евпаторийском районе. Силам обороны удалось уничтожить командный пункт 5Н63С с радиолокатором подсветки целей и наведения ракет 30Н6.

«Также на снимках можно заметить тягачи 5П85ТЕ без прицепов и следы оттянутой пораженной/уничтоженной техники (такие же были после того, как убрали уничтоженный радар 92Н6Е в районе Бельбека)», — отметили аналитики.

Южнее эксперты заметили тягачи, которые забирают генераторы с места атаки. В OSINT-сообществе объяснили, что этот тип радиолокационной станции должен стоять рядом с пусковыми установками, поэтому, вероятно, оккупанты их оперативно убрали.

Также были опубликованы координаты локации со снимков — 45.304750,33.324420.

Напомним, ночью на 10 июня в захваченном Крыму прогремела серия взрывов. В российских источниках заявляли о работе ПВО и обстреле ракетами ATACMS. В то же время местные передавали, что в районе Евпатории были «прилеты», и ПВО «ничего не сбила».

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны успешно поразили ракетный дивизион С-400 оккупантов в районе Джанкоя и два вражеских зенитно-ракетных дивизиона С-300 возле Черноморского и Евпатории. Отмечалось, что российская ПВО не перехватила ни одной ракеты.