«Путин и Лукашенко поднимают ставки» 12.06.2024, 14:31

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Фото: Getty Images

Ждать ли эскалации на польско-белорусской границе?

Сегодня, 12 июня, в Польше хоронят солдата Матеуша Ситка, убитого нелегалом на границе с Беларусью. Атаки мигрантов продолжаются, устанавливая новые рекорды.

Почему мы сейчас наблюдаем эскалацию кризиса? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Это закономерно, так как это проявление и активизация гибридной войны против Евросоюза со стороны РФ. Просто гибридная война принимает разные формы. Вот в Чехии, как заявил уже премьер-министр страны, за деньги россиян местные «несознательные» поджигают автобусы.

В Варшаве тоже недавно горел торговый центр. Может, это случайность. Возможно — проявление гибридной войны. Ведь поджоги — это такая методика, которая сейчас используется РФ во многих европейских странах. В частности, например, в Лондоне была серия таких инцидентов.

На польские-белорусской же границе вновь используют методику мигрантской войны. К слову, Финляндия сейчас тоже усилила контроль на границе, опасаясь штурмов границы или ее нелегальных пересечений.

Подчеркну, на мой взгляд, вне всякого сомнения, это проявление гибридной войны со стороны России. На прямую войну Лукашенко вряд ли пойдет. Он понимает все риски. Да и россияне пока не готовы к открытию второго фронта. Гибридную же методику они используют.

— Ждать ли эскалации со стороны Лукашенко и Путина? Появятся ли мигранты с оружием, что-то еще в этом роде?

— К сожалению, могут быть такие провокации. Инцидент, приведший к смерти польского солдата, это может быть стихийным проявлением агрессии, но может и сознательное нагнетание, повышение ставок, провоцирование конфликтных ситуаций, в том числе — и вот в такой форме, которые могут привести к смерти. Это российский стиль. Их смерть не останавливает, для них это вполне естественный метод. Они так убирают своих оппонентов. К слову, таким образом Кремль провоцирует еще и внутренние конфликты в странах.

Они здесь преследуют еще одну цель: провоцирование внутренней социально-политической напряженности, нагнетание панических настроений в отдельных европейских странах. Таким образом они хотят спровоцировать Запад на мир на своих условиях.

— Удастся ли Кремлю реализовать данный план?

— Вряд ли, но европейским странам необходимо готовиться, скажем так, искать оптимальную методику. Очевидно, что странам, которые непосредственно граничат с РФ и Беларусью, сейчас необходимо усиливать пограничный контроль.

Здесь поможет физический контроль над границей и надо продумать методику, во-первых, не допуска на свою территории, а так же экстрадиции этих мигрантов. Чтобы им было понятно, что они не попадут в ЕС. Важно предупреждать информационно на границе, что в случае нарушений вы будете экстрадированы.

Странам ЕС стоит работать над усилением контроля над стратегическими инфраструктурными объектами. Россияне всеми способами вербуют людей. Например, недавно сообщалось про попытки диверсий в Польше.

Должны активизировать свою работу и спецслужбы, чтобы выявлять тех, кого вербуют для диверсии или провокаций на территории ЕС.

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