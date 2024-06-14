Forbes: Украина ограничила доступ РФ к спутникам дальней связи 14.06.2024, 15:09

ВСУ уничтожили Р-4116ГМ, отсылавшую сигналы в тропосферу.

В отличие от многих западных армий, российская не всегда может рассчитывать на доступ к спутникам дальней связи. Поэтому россияне по большей части полагаются на альтернативу спутниковым — наземные радиостанции, которые отражают сигналы от тропосферы (газообразного слоя атмосферы со средней высотой около 10—12 км). Об этом пишет Forbes.

Сеть таких российских радиостанций полагается на специальные ретрансляторы, которые, расположенные на расстоянии десятков или сотен километров друг от друга. Их размещают между линией фронта и различными военными штабами для ретрансляции слабых сигналов из тропосферы.

Это сравнительно дорогие и ценные установки. Именно поэтому в четверг, 13 июня, или накануне командование ССО выследило и уничтожило с помощью дрона одну из новейших ретрансляционных машин российской армии Р-416ГМ.

«Впервые в истории этой войны была уничтожена Р-416ГМ — современная российская станция мобильной связи», — заявило Минобороны Украины.

Потеря одной Р-416ГМ из десятков аналогичных систем, которые россияне разместили на всей линии фронта, не приведет к заметному нарушению российских коммуникаций. Но если Украине удастся найти и уничтожить больше таких систем — старых Р-142, более новых Р-419Л1 в дополнение к Р-416ГМ — можно будет нарушить связь и отрезать некоторые подразделения от командования.

Радиорелейные станции специальной связи — впечатляющие системы. Р-142, основная машина-ретранслятор ВС РФ в последние десятилетия Холодной войны. Она состояла из пяти отдельных радиостанций дальнего действия — все это помещалось в одном 3,5-тонном грузовике ГАЗ-66 с пятью членами экипажа.

Несколько лет назад российский ВПК разработал новую систему — Р-419Л1. В Рособоронэкспорте описывали ее сигналы «как эквивалентные по качеству цифровым кабельным и волоконно-оптическим линиям связи».

For the first time in the history of this war, R-416GM, a modern russian mobile communication station, was destroyed by @SOF_UKR operators. pic.twitter.com/bHWbtz3m3H — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 13, 2024

В начале 2022 года российские силы разместили на территории Украины и вдоль границы системы-передатчики, в том числе десятки Р-416ГМ, которые везли практически с конвейера. К ним добавилось большое количество Р-419Л1, которые, возможно, проще обнаружить. Украинские силы уничтожили три из них за первые 20 месяцев полномасштабной войны. И только когда война шла уже третий год, удалось найти Р-416ГМ в окрестностях Кремяного в Курской области.

Когда украинский разведывательный дрон заметил станцию, второй дрон приблизился и ударил по замаскированной машине с характерной высокой радиомачтой. После удара автомобиль загорелся и пошел дым.

Каким образом ВСУ нашли Р-416ГМ, неясно.

Скорее всего, квалифицированный и терпеливый экипаж дрона длительное время вел наблюдение. Также возможно, что украинская разведка обнаружила радиосигналы и отследила их.

За счет ограничения трансляция и частой смены места, экипаж Р-416ГМ может помешать усилиям Украины по отслеживанию координат установки.

Но вполне возможно, российским войскам связи не хватает дисциплины. В исследовании, проведенном Королевским объединенным институтом оборонных исследований (RUSI) в марте 2022 года, аналитики Сэм Крэнни-Эванс и Томас Витингтон отмечали, что в некоторых российских подразделениях не хватает дисциплины и они себя выдают.

Возможно, экипаж Р-416ГМ был некомпетентным и сделал свою установку легкой мишенью дрона.