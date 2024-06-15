Белорусский политолог обратился к послу Израиля по поводу антисемитского заявления Лукашенко 15.06.2024, 12:23

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Дмитрий Болкунец

Диктатор должен столкнуться с последствиями.

В пятницу, 14 июня, Лукашенко рассказывал о корупционном деле, в котором замешан его бывший помощник — инспектор по Витебской области, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. Диктатор отметил, что из трех десятков человек, проходящих по уголовному делу, «больше половины евреев». Это заявление антисемитское. Пока реакции на его слова со стороны Израиля не было.

Белорусский политолог и блогер Дмитрий Болкунец обратился в посольство Израиля.

— Израиль и еврейские общины по всему миру должны дать свою оценку этим словам, поскольку они не только оскорбляют еврейский народ, но и способствуют разжиганию антисемитских настроений, — написал Дмитрий Болкунец в своем телеграм-канале. — Связывание этнической принадлежности с преступной деятельностью является недопустимым. Антисемитизм в любой форме должен быть решительно осужден. Заявление Лукашенко не должно оставаться без последствий. Написал письмо послу Израиля в Беларуси и президенту Конференции европейских раввинов. Попросил их обратить внимание на антисемитское заявление Лукашенко и призвать международное сообщество и правозащитные организации отреагировать.