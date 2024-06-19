Ученые нашли на юге Испании самое старое вино в мире, которое сохранилось в жидкой форме 19.06.2024, 16:36

Помимо спиртного были и другие интересные находки.

Испанские археологи из Университета Кордовы нашли самое старое вино в мире, сохранившееся в жидкой форме. Напиток возрастом более 2 тыс. лет оказался заключен внутри погребальной урны, обнаруженной в древнеримской гробнице в андалузском городе Кармона. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Science: Reports (JASR).

Анализ жидкости внутри стеклянного сосуда показал, что она содержит характерные химические элементы, похожие на состав современного хереса.

Команда установила, что вещество в урне не возникло в результате наводнения или не было конденсатом.

Помимо спиртного, ученые нашли в емкости кремированные останки одного человека, а также золотое кольцо с изображением двуликого Януса.

Руководитель исследования Хосе Рафаэль Руис Арребола отметил, что украшение положили в урну уже после кремации его владельца.

Микробиологический анализ вина показал, что оно не токсично. Но археологи не стали выяснять вкус напитка, который две тысячи лет находился в контакте с прахом римлянина и ограничились шутками на этот счет.