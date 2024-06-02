«Путин ищет, куда бы спрятаться» 1 2.06.2024, 8:18

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Для главы Кремля наступил «сумасшедший» момент риска.

Политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью для «Фабрики новин» озвучил интересное предположение касательно планов главы Кремля, которые могут ему навредить.

Стартерным совпадением Михаилу Шейтельману кажется отсутствие Путина в последнее время в России, связанное с многочисленными рабочими визитами, и кадровые чистки в РФ.

Политтехнолог считает, что глава Кремля пытается создать новую форму правления в стране, меняя людей на ключевых должностях, хотя он, скорее всего, понимает, что эта инициатива может оказаться довольно рискованной.

«Путину сейчас куда-нибудь бы спрятаться. Я не думаю, что он выбирает: в такую страну ехать или в такую, он выбирает, куда вообще пустят и где можно под благовидным предлогом пересидеть те перемены, которые происходят в Москве. В Москве идут перемены, они будут длиться еще долго, и они не заканчиваются», - сообщил публицист.

Затем озвучил занимательный факт, которому пока нет объяснения: «Вчера Дюмин, он же губернатор Тульской области, он же бывший личный телохранитель Путина, назначен председателем Госсовета, то есть это, как вы понимаете, губернатор коня назначил сенатором. Выглядит все так, что профессор Соловей и канал «Генерал СВР» об этом знали. Мы не знаем, кто за ними стоит, но они это предсказывали напрямую: прямым текстом было написано, что Дюмина назначат на эту должность, что это будет транзит власти в РФ. Я не верил в историю с Дюминым, я ошибался, я вчера был в шоке, когда увидел эту новость».

Михаил Шейтельман объяснил, с чем может быть связано желание Путина ездить в заграничные командировки: «Путин строит свою новую систему «Путин 3:0». Первый Путин был олигархический, потом был Путин своих друзей и кооператив «Озеро», и он сейчас всех убирает, а вместо этого появляется вообще новая когорта «религиозных патриотов», и он их ставит на должности. Понятно, что это сумасшедший момент риска для Путина, поэтому он пытается держаться подальше от России. Пустили во Вьетнам - поедем во Вьетнам».