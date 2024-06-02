Скабеева озвучила три плана Кремля 15 2.06.2024, 8:26

19,498

Ольга Скабеева

Один из них касается Беларуси.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева не перестает удивлять громкими заявлениями о планах, которые воплотит Кремль. Однако такие сообщения российской пропаганды стоит принять во внимание.

Такое мнение «24 Каналу» высказала глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, взвесив, что эти три варианта являются достаточно реалистичными. Владимир Путин имеет свои планы на будущее Украины и Беларуси.

Скабеева заявила, что «красных линий больше нет» и Кремлю нужно думать варианты ответа.

«Нанести ракетные удары по главному логистическому хабу НАТО в польском городе Жешув, уничтожить беспилотники и разведывательные самолеты НАТО, которые корректируют ракетные удары, не только над нейтральными водами Черного моря, но и над воздушным пространством Румынии и развернуть группировку войск в Беларуси», – заявила Скабеева.

К этому списку она еще добавила применение тактического ядерного оружия, однако только на «крайний случай», к которому Россия дойдет «достаточно быстро».

По мнению Романовой, такие варианты являются реалистичными, ведь украинцы до начала полномасштабного вторжения России не верили, что это может произойти.

«У Путина на наше будущее другие планы», – отметила председатель фонда «Русь сидящая».