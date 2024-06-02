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В Гродно ввели план «Перехват», чтобы задержать мужчину, сбросившего с 4-го этажа петарду на подростков

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  • 2.06.2024, 9:15
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В Гродно ввели план «Перехват», чтобы задержать мужчину, сбросившего с 4-го этажа петарду на подростков

Подробности.

В Гродно милиция задержала мужчину, который сбросил на подростков петарду с балкона четвертого этажа. В результате ожог плеча получил 16-летний парень. Подробности сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел вечером в субботу, 1 июня, на улице Сырокомли в Гродно. 57-летний мужчина сбросил с балкона четвертого этажа петарду на стол, за которым сидела компания несовершеннолетних. В результате разрыва пиротехники 16-летний юноша получил ожог плеча.

Мужчина скрылся с места происшествия на автомобиле. В Гродно и районе был введен план «Перехват». Виновника инцидента задержала милиция. Мужчина в свое оправдание заявил, что ему якобы мешали подростки. В свою очередь парни утверждают, что никаких конфликтов не было, замечаний им никто не делал.

Проводится дальнейшее разбирательство, после чего инциденту будет дана правовая оценка, сообщили в УВД.

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