ФСБ взяла в «Крокусе» не тот след Телеграм-канал «Сито Сократа»

2.06.2024, 10:05

1,396

Острую проблему по традиции хотят замести под ковер.

Дело о теракте ИГИЛ в «Крокус Сити Холле» постепенно уходит даже из второстепенных тем повестки. В тоже время всплывают все новые и новые детали, имеющие отношение к данной трагедии, которые раскрывают манипуляции и спекуляции путинских спецслужб на теме терроризма.

В условиях ощутимой международной изоляции, порожденной катастрофическим полномасштабным вторжением российских оккупационных войск в Украину, а также в связи с действием ордера МУС на арест Путина, в Кремле работают над стратегией прорубывания окна в Центральную Азию. Здесь логика довольно очевидна: Москва стремится наладить тесные связи с гибридными и авторитарными режимами региона, подчеркивая их генетическое сходство с путинизмом. Путину просто необходимо сколотить вокруг себя круг единомышленников, которые также как он не приемлют плюрализма и диссидентства. Потому-то российский вождь поехал на трехдневную побывку в Ташкент, а по линии МИД запущена инициатива по легитимизации «Талибан» в России.

Учитывая отсутствие механизмов политической конкуренции в Центральной Азии, обширный протестный потенциал находит свой выход на поверхность в форме разнообразных радикальных исламистских подпольных структур, которые часто становятся элементами глобальных террористических сетей, вроде ИГИЛ-Хорасан. Поскольку Кремль дружит с режимами-отступниками от истинного ислама, то он сам себя подставляет под прямой удар международных террористов, провоцируя их своей поддержкой их противникам на организацию решительных актов террора. Как это произошло в марте в «Крокусе» при участии таджикских мигрантов из ячейки ИГИЛ. К слову, власти в Душанбе очень слабо контролируют передвижения террористов и радикалов, которые все больше усиливают давление на дряхлеющее правительство Рахмона. К примеру, на днях ваххабиты из Куляба пригрозили властям республики убивать всех врагов хиджаба. Данное заявление прозвучало на фоне идеи об официальном запрете хиджаба, как одежды чуждой таджикской культуре.

Конечно Рахмону выгодно изгонять таких бунтарей подальше из страны, и наиболее востребованный для них маршрут миграции – Россия. Там им удобнее организовывать инфраструктуру для джихада.

Острую проблему на Лубянке по традиции хотят замести под ковер. Дополнительным свидетельством того, что ФСБ проспало трагедию в «Крокусе» стала информация французов о том, что

Париж по линии спецслужб поддерживал контакт с Москвой для установления правды вокруг трагической атаки, передав всю информацию, касающуюся подготовки теракта. Также, к слову поступили и американцы. В предоставленных сведениях речь идет об особенностях подготовки ИГИЛ к нападению.

Что характерно в знак благодарности российские спецслужбы отправили 18-летнего чеченца для подготовки нападения под «флагом ИГИЛ» на стадионе «Жоффруа Гишар» в городе Сент-Этьен во время летней Олимпиады.

В отличие от твердолобых чекистов, которые хотят везде продать Путину «украинский след» во Франции предпринимают превентивные меры для пресечения террористической активности. Это большой удар по мифотворцам из команды Бортникова и Патрушева, которые делают из Путина клоуна, подсовывая ему сфабрикованные данные расследований, не имеющее ничего общего с действительностью.

Еще одна причина, почему в ФСБ и ГРУ сворачивают тему «Крокуса», состоит в появлении сведений о подготовке российскими спецслужбами серии диверсий и террористических атак по всей Европе для дестабилизации ситуации и наказания ряда стран. В частности в Великобритании, Польше, Эстонии, Литве произошли странные инциденты с поджогами и прочими актами саботажа за оказание поддержки Украине. Россия ведет себя также, как террористы ИГИЛ, ведь для ее руководства ради достижения эфемерных целей ни жизни европейцев, ни своих сограждан ни стоят ровным счетом ничего.

Телеграм-канал «Сито Сократа»