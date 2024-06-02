Хмурая лошадь ходит по кругу 3 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

2.06.2024, 10:26

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Сергей Лавров

Какой образ возникает, когда видишь новое выступление Лаврова?

Лавров снова высказался по ряду вопросов – «готовности к миру», «ядерном сдерживании», «сигнале НАТО» …

Та же жизнь в придуманном мире. Пустословие, которого за прошедшие годы было много. И понимание у публики, что дальше будет то же самое – перспектив перемен нет.

Какой образ возникает, когда снова видишь выступление Лаврова?

Старая хмурая лошадь на жаре бредет по кругу, запряженная в колесо, что черпает воду из реки. Вода льется и льется из ведер в корыто. Иной раз лошадь остановится, но снова продолжает понурый ход. По воле хозяина.

Так и будет до тех пор, пока хмурая лошадь не упадет, ход колеса не остановится. Тогда хозяин запряжет вместо нее какую-нибудь кобылу помоложе с вечно немытой гривой – та резво побежит с веселым ржанием по тому же кругу ДБ-«дипломатии».

Кстати, если поменять Лаврова и Захарову местами, ничего не изменится. Где же выход? Закрыть весь «скотный двор». Повесить на него замок.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»