Белорусских пенсионеров обяжут обращаться к нотариусу? 2 2.06.2024, 10:33

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Из-за грядущих нововведений, которые заработают с 1 июля.

Некоторым белорусским пенсионерам в ближайшее время, вероятно, придется обратиться к нотариусам. В противном случае они не смогут продолжать получать гарантированные государством ежемесячные выплаты. Все из-за грядущих нововведений в вопросах соцобслуживания и социальных выплат, которые заработают с 1 июля.

Речь об отмене выплат пенсий через отделения почты для большинства пенсионеров. Тех, кто живет в Минске, городах областного подчинения и районных центрах, обяжут получать день в отделении банка или перейти на банковские карты, для чего необходимо будет открыть базовый счет.

Для этого пенсионеру необходимо будет с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность, прийти в отделение одного из восьми белорусских банков в паспортом или иным документом, удостоверяющим личность. Однако, далеко не для всех пожилых людей это окажется посильной задачей. Как быть тем, кто практически не выходит из дома по состоянию здоровья или по каким-то иным причинам не может воспользоваться системой дистанционного банковского обслуживания, объяснила на днях начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Беларуси Татьяна Рускевич.

В таких случаях специалист посоветовала обращаться к нотариусу. Только с его помощью пожилой человек может оформить официальную доверенность, в которой можно прописать передачу права открывать банковский счет и получать к нему банковскую карту для конкретного человека, которому доверяет пенсионер. Кстати, это вовсе не дает доверенному лицу автоматическое право распоряжаться средствами на карте — на это необходимо оформлять отдельную доверенность.

При этом, как уточнила Рускевич, нотариус имеет право оформить такую доверенность прямо дома у пожилого человека, который, к примеру, ограничен в передвижении, передало районное издание «Газета Слонімская».

Кроме того, доставить оформленную через доверенное лицо карту банк может по почте, а в некоторых финансовых учреждениях, по словам Рускевич, оформление базового счета можно оформить даже на дому. Однако, именно оформление через нотариуса представитель Нацбанка назвала «самым надежным способом».