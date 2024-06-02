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Жители Белгорода не смогли попасть в укрытие во время ракетного обстрела

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  • 2.06.2024, 10:40
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Жители Белгорода не смогли попасть в укрытие во время ракетного обстрела

Инцидент произошел на пляже «Берега».

Жители российского Белгорода не смогли попасть в укрытие во время ракетного обстрела, сообщает ASTRA. Инцидент произошел на пляже «Берега». Людям не хватило места в убежище, из-за чего ждать окончания воздушной тревоги им пришлось под открытым небом.

Как сообщает в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков, воздушная тревога в регионе в течение 1 июня звучала не меньше четырех раз. В результате обстрелов повреждения получили жилые дома, сельхозпредприятие, школа, линии электропередач, грузовые и легковые автомобили. Пострадал как минимум один человек.

По информации ASTRA, обломки сбитых российским ПВО украинских снарядов упали на тот же пляж, где людям не хватило места в укрытии. Один из осколков рухнул в воду прямо возле граждан, стоявших на берегу.

Белгородская область после начала войны чаще других приграничных регионов подвергается обстрелам со стороны Украины. С 2023 года число атак ежемесячно достигает 300–400. Это примерно в 10 раз больше, чем в соседних приграничных областях. С начала вторжения в Украину на территории России погибли около 240 мирных жителей, большинство жертв — в Белгородской области, посчитали «Медиазона» и «7×7».

Также Белгородская область за два года войны превратилась из лидирующего по притоку населения региона России в лидера по его бегству. Так, до начала полномасштабного вторжения в Украину регион ежегодно привлекал около 50 тыс. новых жителей и по миграционному приросту — соотношению приехавших и уехавших — в пересчете на тысячу человек в 2019–2021 годах опережал даже Москву, следует из данных Росстата. Однако в 2022–2023 годах область стала лидером по оттоку населения. Уже в первый год войны Росстат зафиксировал, что из региона уехало на 11 тыс. человек больше, чем приехало. А в 2023-м количество уехавших из области было на 27% больше, чем в довоенном 2021-м. При этом в официальную статистику попадают только те, кто снялся с регистрации.

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