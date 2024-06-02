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Стало известно, какую шенгенскую визу проще всего открыть белорусам

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  • 2.06.2024, 11:32
  • 7,348
Стало известно, какую шенгенскую визу проще всего открыть белорусам

И кто из стран чаще всего отказывает.

В 2023 году большинство шенгенских виз белорусам выдали пять стран Евросоюза.

За прошлый год в европейские консульства белорусы подали почти 164 тысячи заявок на краткосрочные визы типа C, которые могут выдаваться для разовой поездки или многократного въезда. В результате на руки белорусы получили около 158 тысяч виз, плюс 5,5 тыс. отказов. При этом большинство виз были многократными, обратил внимание s13.ru.

Больше всего виз белорусам выдала Германия — около 52 тыс. Процент отказа — 0,8%.

На втором месте Италия — 40,2 тыс. виз. Процент отказа — 0,2%.

Польша, которая всегда была лидером визового рейтинга среди белорусов, оказалась лишь на третьем месте списка — 31,4 тыс. виз. При этом она давала больше всего отказов. Заметнее всего здесь отличилось гродненское консульство Польши — 13,3% отказов, 10% в Минске, 12% в Бресте.

Венгрия выдала белорусам в прошлом году 14,4 тыс. виз, Франция — 11,8 тыс.

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