«Просто жесть»: под Брестом охапками собирали град 2.06.2024, 13:06

2,348

Видеофакт.

Пока Минск отдыхает от ливней, вода в разных состояниях добралась до юга страны. Вчера накрыло Брест и его окрестности, возможно, на следующей неделе будет продолжение, пишет onliner.by.

«1 июня, лето. Просто жесть», — пытается лепить снежки из града мужчина в шлепках. Действие происходит в Брестском районе.

Сам Брест тоже нагрело ливнем с дождем.

Как пишет «Виртуальный Брест», кроме града, показывали еще и радугу.