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«Просто жесть»: под Брестом охапками собирали град

  • 2.06.2024, 13:06
  • 2,348
«Просто жесть»: под Брестом охапками собирали град

Видеофакт.

Пока Минск отдыхает от ливней, вода в разных состояниях добралась до юга страны. Вчера накрыло Брест и его окрестности, возможно, на следующей неделе будет продолжение, пишет onliner.by.

«1 июня, лето. Просто жесть», — пытается лепить снежки из града мужчина в шлепках. Действие происходит в Брестском районе.

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Сам Брест тоже нагрело ливнем с дождем.

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Как пишет «Виртуальный Брест», кроме града, показывали еще и радугу.

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