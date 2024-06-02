«Просто жесть»: под Брестом охапками собирали град
- 2.06.2024, 13:06
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Видеофакт.
Пока Минск отдыхает от ливней, вода в разных состояниях добралась до юга страны. Вчера накрыло Брест и его окрестности, возможно, на следующей неделе будет продолжение, пишет onliner.by.
«1 июня, лето. Просто жесть», — пытается лепить снежки из града мужчина в шлепках. Действие происходит в Брестском районе.
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Сам Брест тоже нагрело ливнем с дождем.
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Как пишет «Виртуальный Брест», кроме града, показывали еще и радугу.