Названа лучшая модель питания для продления жизни у женщин 2.06.2024, 13:22

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Участницы эксперимента наблюдались у врачей в течение 25 лет.

Новое исследование показало, что женщины, придерживающиеся одной из самых популярных диет сегодняшнего дня, будут жить дольше.

Согласно новому исследованию женщины, придерживающиеся средиземноморской диеты, живут значительно дольше.

Средиземноморская диета часто состоит из большего потребления пищи и ингредиентов, таких как оливковое масло, фрукты, рыба, орехи и овощи и меньшее потребление красного мяса и сладостей.

«В этом исследовании приняли участие 25 315 женщин, которые наблюдались у врачей в течение 25 лет. У них более высокая приверженность средиземноморской диете была связана со снижением риска смертности от всех причин на 23%», — говорится в опубликованном исследовании. в пятницу в медицинском журнале JAMA Network Open.

В исследовании также говорится, что объяснить меньший риск смертности помогли такие факторы, как уменьшение риска воспаления, резистентность к инсулину и индекс массы тела.

Однако в исследовании также отмечается, что «большинство потенциальных преимуществ соблюдения средиземноморской диеты остаются невыясненными, и предстоящие исследования должны изучить другие пути, которые могут способствовать снижению смертности, связанному со средиземноморской диетой, а также изучить специфические причины смертности».

Исследование, проведенное в марте прошлого года, показало, что средиземноморская диета может помочь снизить риск деменции даже среди людей, имеющих более высокий генетический риск развития этого заболевания. Исследование изучило данные 60 298 человек, за которыми наблюдали в среднем в течение девяти лет. Ученые обнаружили, что те, кто соблюдал диету, подобную средиземноморской диете, имел на 23% меньший риск деменции.