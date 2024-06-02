Z-военкор Коц шокировал Скабееву в прямом эфире 2.06.2024, 13:30

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ВСУ готовят контрнаступательный удар.

Российские Z-военкоры признают, что российская армия больше не может наступать в Харьковской области и несет большие потери из-за FPV-дронов и активных действий украинской артиллерии, которая разносит наступающую пехоту оккупантов.

Об этом заявил российский военный пропагандист Александр Коц в эфире ток-шоу Скабеевой, отметив окончание периода дефицита снарядов у ВСУ.

На фрагмент эфира программы обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский, который опубликовал видео в своем Telegram-канале.

Коц заявляет, что большая линейка FPV-дронов ВСУ и наличие артиллерийских снарядов делают невозможным продвижение российской армии, которое сопряжено с большими потерями живой силы.

Россияне вынуждены уходить в оборону, а ВСУ, по словам Z-военкора, готовятся к контрнаступательному удару на Харьковщине.