Эрзац-Пригожин Владимир Пастухов

2.06.2024, 13:46

Владимир Пастухов

Радары Кремля уловили сигналы армейского бунта.

Пока «высокие лбы» задвигают самые разнообразные версии замены Шойгу на Белоусова, – на сегодняшний день самого знакового события шестого срока Путина, – пропагандистские ресурсы «третьего уровня» (анонимные каналы-однодневки с кричащими кликбейтовыми заголовками) разгоняют фейк об аресте «бывшего министра обороны» Анатолия Сердюкова. Причем не одного, а вместе со спутницей жизни Евгенией Васильевой. При этом замечу, что делают они это назойливо и размашисто.

Конечно, на выверты пропагандистской мысли можно (а зачастую и нужно) не обращать внимания, но в мутном болоте внутрироссийской политики эти выверты, если их правильно интерпретировать, иногда оказываются важными косвенными индикаторами скрытых от посторонних глаз реальных процессов.

Так вот, пропагандой, рассчитанной на массового потребителя, Белоусов продается исключительно как антикоррупционный активист. В этом проблема.

Какой вывод из этого можно сделать? Простой и незамысловатый. В отличие от станций раннего оповещения о ракетном нападении, радары Кремля, улавливающие ранние угрозы режиму со стороны быстро меняющихся общественных настроений, пока не разрушены.

Эти радары четко фиксируют недовольство армейского пролетариата армейскими буржуинами. Отсюда растущая ностальгия по антирублевской риторике Пригожина и запрос на сбрасывание бояр в толпу с кремлевской стены.

В этом смысле назначение Белоусова может оказаться на деле не глубокомысленной комбинацией с надуманным сложным подтекстом, а весьма примитивным популистским ходом, цель которого – удовлетворение актуального запроса на быструю расправу над наиболее непопулярными представителями клана в интересах сохранения власти этого клана в целом.

В этом смысле Белоусов – это эрзац-Пригожин. Что-то вроде искусственно сгенерированной вакцины от бунта: оболочка похожа на настоящий вирус (на Пригожина), а внутри безопасная для режима туфта. Надеются, видимо, вызвать локальное воспаление, после которого общество выработает иммунитет к «пригожинщине» навсегда.

Опасения Кремля не напрасны. Этот новый пассионарный «патриотический» вирус в сравнении со старым «добрым» либеральным вирусом по своей вредоносности для режима – все равно что эбола против герпеса.

Тот, кто знает реальную историю большевистской революции не по партийному учебнику под редакцией Пономарева, вряд ли могут пройти мимо двух фактов: во-первых, того, что размах коррупции госаппарата именно с началом Первой мировой войны достиг циклопических размахов, и, во-вторых, что именно поэтому русский генштаб и его контрразведка сыграли в этой революции выдающуюся роль.

В конце концов, Распутина убили не эсеры-бомбисты, а верноподданные черносотенные монархисты, члены императорской фамилии и боевые сухопутные офицеры. Но если мы об этом иногда забываем, то люди в Кремле, похоже, помнят, и поэтому ищут заместительную терапию Пригожину.

Для них Белоусов стал чем-то вроде метадона, с помощью которой пытаются избавить от героиновой зависимости.

Владимир Пастухов, «Телеграм»