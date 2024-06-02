Британская разведка переключилась на шпионов из трех стран 2.06.2024, 14:19

МИ-5 сменила приоритеты.

Власти Великобритании приказали службе контрразведки МИ-5 переориентироваться с борьбы против терроризма, на противодействие шпионам из России, Китая и Ирана, пишет The Daily Telegraph.

«Министры попросили МИ-5 переориентировать большую часть своих усилий на угрозе шпионажа, особенно на государственную угрозу со стороны Китая, России, а в последнее время и Ирана», — заявил изданию высокопоставленный британский чиновник.

Другие собеседники The Daily Telegraph в правительстве пояснили, что несмотря на то, что внутренний и международный терроризм остается приоритетом для МИ-5, большое число ресурсов направленно на контрразведывательные операции против России, Китая и Ирана. Война в Украине, растущее число китайские агентов, действующих в королевстве, и использование Тегераном организованных преступных группировок, существенно изменили цели спецслужбы. По их словам, «борьба с терроризмом ведется параллельно».

Еще один источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что после покушения с помощью нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок» на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в 2018 году, Россия «в одночасье потеряла большую часть своих офицеров разведки». По его словам, Москва с тех пор пытается завербовать новые активы, чтобы восполнить потери.

В руководстве спецслужбы выразили обеспокоенность информацией о вербовке правых экстремистов со стороны России для проведения диверсионных операций в Европе и Великобритании. При этом число китайских агентов, задействованных в сборе разведывательной информации в королевстве, уже «не поддается исчислению».

Генеральный директор МИ-5 Кен Маккаллум заявил, что 10 тыс. британских предприятий находятся под угрозой промышленного шпионажа, особенно в таких отраслях как искусственный интеллект, квантовые вычисления и синтетическая биология.

«Ресурсы МИ-5 ограничены, поэтому должны быть приоритеты. Уровень террористической угрозы остается «существенным», что означает вероятность нападения, но на самом деле проблемы, которые в настоящее время создают Китай и Россия, являются более актуальными», — сообщил изданию еще один источник в британском правительстве.

По его словам, около 20 сотрудников китайского посольства в Великобритании, вероятно, действуют в качестве шпионов. «Но число агентов, гражданских лиц, завербованных китайскими спецслужбами, может исчисляться сотнями тысяч», — заключил он.