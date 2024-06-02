«На дороге автомобилисты к девочкам-байкершам относятся снисходительней» 5 2.06.2024, 17:30

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История гродненской мотоледи, которая свадебное платье променяла на Иж «Юпитер-4».

Сезон байкеров в самом разгаре. Лихие и где-то даже немного дерзкие, громкие и смелые, они рассекают по городским улицам, ночным проспектам и широким бульварам, оставляя за собой разные эмоции. Кто-то из дорожного потока их остерегается, кто-то — восторженно приветствует.

Портал av.by рассказал историю гродненской мотоледи, которая свадебное платье променяла на Иж «Юпитер-4», а за первой мотоэкипировкой отправилась в Минск на поезде с грудным ребёнком.

«Просто такая сильная любовь», — поётся в известной песне. И это про Катю и её байки.

Кате — 30 лет. Это уже седьмой по счёту байкерский сезон гродненки. Первые три она откатала на «Минске C4 250», а сейчас гоняет на Honda CB 600 Hornet.

— В 2014 году меня впервые прокатили на мотоцикле. В это время я собиралась выходить замуж и копила деньги на свадебное платье. Но вместо него пошла и купила Иж «Юпитер-4» за 250 долларов, — смеясь, вспоминает Катерина. — Мой будущий муж не был байкером, я понимала, что возить меня окажется некому, и решила отучиться на категорию А.

Судьба старенького «Юпитера» оказалась не очень счастливой. После покупки его так и не завели, и прокатиться начинающей мотоледи на нём не удалось. К слову, он и сейчас доживает свой век на даче, напоминая порой Катерине о её несбывшейся мечте — полихачить на представителе советского мотопрома.

— В то время ещё не было продвинутых мотошкол. Я нашла через знакомых человека, который обучал вождению на мотоцикле. Два или три раза мы с ним встретились на площадке, и я пошла сдавать на права, — продолжает Катерина оживлять свои воспоминания.

Категорию гродненка получила, но пришлось на время забыть про мотоциклы и переключиться на материнство. И только спустя три года после получения заветных прав Катя решилась на приобретение байка.

— Купить мощный аппарат не разрешали ни муж, ни отец. Говорили, для начала нужно взять советский мотоцикл или что-то из этой оперы… Так у меня появился «Минск C4 250». Но он был таким стильным! Если не читать надпись сбоку, никто бы и не подумал, что это «Минск». Выглядел как крутой импортный байк! Даже когда люди старшего поколения садились, все удивлялись, что наши мотоциклы могут быть столь красивыми.

Первая поездка далась с трудом, вспоминает Катерина. Ещё бы — за три года многое из обретённых навыков забылось:

— Мотоциклистов в окружении не водилось, поэтому пришлось просто сесть и поехать за город. И там уже вспоминать всё. Помню, ехали тогда навстречу байкеры и своим фирменным поднятием руки меня поприветствовали. Для меня это была такая гордость!

К моменту покупки мотоцикла Катя оказалась полностью укомплектована необходимой мотоэкипировкой. В Гродно такой никто ещё не торговал, поэтому за комбинезоном, шлемом и ботами отправилась в столицу на поезде с грудным ребёнком!

— И пока я выбирала себе костюм, продавцы отвлекали мою дочь, — добавляет девушка.

В «Минчике» мотоледи нравилось то, что он прощал много ошибок новичку:

— Бросаешь сцепление, а он терпит! Плавно заходит в повороты. Да и вообще, рулился, как велосипед!

— А что не нравилось?

— Не нравилось то, что он был очень тихим. Его даже не замечали в потоке. Бывает, едешь по трассе, хочешь кого-то обогнать, а не можешь. Максимальная скорость всего 125 км/ч — и то если катишься с горки!

К своему следующему мотоциклу Катерина готовилась более основательно. Девушку привлекали спортивные байки. Засматривалась гродненка на Yamaha R1 и Yamaha R6. Но, приехав на площадку, где продают мототехнику, поняла: они слишком большие для её хрупкой стати.

— Я невысокого роста (155 см), и было тяжело найти что-то по размеру подходящее. Ну а этот мотоцикл я взяла... из-за красивого черепа на нём! — признаётся собеседница, демонстрируя нам своего железного друга — Honda CB 600 Hornet, на котором нанесён рисунок.

— Он классный! Я бы даже сказала, дерзкий, но его нужно прочувствовать. Вроде мягкий на ходу, однако можно и похулиганить! — говорит Катя. — Тормозная система здесь намного лучше, чем в «Минчике». Там, наверное, из всего диска полезной площади торможения было только процентов 30. Бывает, нажимаешь на тормоз, а байк вообще не замедляется!

На данной «Хонде» Катя ездит уже третий сезон. За всё это время представитель японского производителя ни разу не поломался, а нуждался только в элементарном техническом обслуживании — цепь, звёзды и техжидкости.

Байк оснащён рядным четырёхцилиндровым двигателем объёмом 599 куб. см и мощностью 97 л. с. Максимальная скорость — 220 км/ч.

— Далеко я на нём, правда, не ездила. Максимум 150 километров в одну сторону. Здесь нет ветровой защиты, так что для трассы вариант не лучший. Заменила глушитель, чтобы звучал погромче. Считаю, что мотоцикл должен быть громким и ярким. Я и косу фиолетовую не планировала цеплять, но поняла: на дороге автомобилисты к девочкам-байкершам относятся снисходительней. Бывают ситуации, когда едешь, он смотрит тебе в глаза и пытается «выщемить» из полосы. А вот когда надела косу, таких ситуаций стало меньше.

— Папа не переживает, что вы пересели на аппарат мощнее, чем «Минск»?

— Да! Родители теперь даже гордятся тем, что дочка ездит на байке. Когда приезжаю к ним, фоткаются на его фоне и потом в соцсети выкладывают, — смеётся Катя.

Сезон для девушки длится с марта по ноябрь. Первый год её мотоцикл зимовал под телевизором, сейчас перебирается на зимовку в частный дом.

— А есть байк, о котором вы мечтаете?

— Бывает, захожу на av.by и смотрю, что сейчас продаётся. Тогда понимаю: Honda Hornet для меня идеальная техника. Не вижу смысла покупать литровый аппарат для города. Я и с этим с трудом справляюсь! Чтобы доставать до земли, езжу на обуви с высокой платформой, а больше байк не занижается — амортизатор опущен на максимум. Так что мощнее мотоцикл мне точно не нужен!