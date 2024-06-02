закрыть
2 июня 2024, воскресенье, 20:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Впервые в истории президентом Мексики может стать женщина

  • 2.06.2024, 20:09
Впервые в истории президентом Мексики может стать женщина
Клаудия Шейнбаум

Сегодня в стране проходят одновременно выборы президента, мэра Мехико и губернаторов восьми штатов.

В воскресенье, 2 июня, в Мексике проходят одновременно выборы президента, мэра Мехико и губернаторов восьми штатов.

Издание DW со ссылкой на ряд политических обозревателей и рейтинговые опросы сообщает, что высоки шансы на победу бывшего мэра Мехико Клаудии Шейнбаум.

Согласно опросам, в борьбе за пост президента Мексики лидирует Шейнбаум, а ее ближайшей соперницей является экс-сенатор Сочитль Гальвес.

Шейнбаум представляет партию Движение национального возрождения действующего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, ее нередко критикуют в связи с сомнениями в ее самостоятельности, отмечает издание.

Ранее никогда женщину не избирали президентом Мексики.

Более 20 кандидатов были убиты представителями картелей еще до начала голосования. Еще сотни — выбыли из гонки, из них более 400 обратились к федеральному правительству с просьбой предоставить им гарантии безопасности.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин