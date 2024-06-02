Впервые в истории президентом Мексики может стать женщина 2.06.2024, 20:09

Клаудия Шейнбаум

Сегодня в стране проходят одновременно выборы президента, мэра Мехико и губернаторов восьми штатов.

В воскресенье, 2 июня, в Мексике проходят одновременно выборы президента, мэра Мехико и губернаторов восьми штатов.

Издание DW со ссылкой на ряд политических обозревателей и рейтинговые опросы сообщает, что высоки шансы на победу бывшего мэра Мехико Клаудии Шейнбаум.

Согласно опросам, в борьбе за пост президента Мексики лидирует Шейнбаум, а ее ближайшей соперницей является экс-сенатор Сочитль Гальвес.

Шейнбаум представляет партию Движение национального возрождения действующего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, ее нередко критикуют в связи с сомнениями в ее самостоятельности, отмечает издание.

Ранее никогда женщину не избирали президентом Мексики.

Более 20 кандидатов были убиты представителями картелей еще до начала голосования. Еще сотни — выбыли из гонки, из них более 400 обратились к федеральному правительству с просьбой предоставить им гарантии безопасности.