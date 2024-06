Музыкальный каталог Queen продадут за $1,27 млрд 20.06.2024, 19:55

1,024

Кто покупает.

Компания Sony Music покупает музыкальный каталог британской рок-группы Queen. Об этом сообщило издание The Variety со ссылкой на два информированных источника.

Масштабное соглашение, оцениваемое в 1 млрд фунтов стерлингов (приблизительно $1,27 млрд), включает гонорары Queen за права на записанную музыку в США и Канаде, а также соглашение по распространению за пределами этих стран.

Единственная прибыль, которая не покрывается соглашением, – это живые выступления. Их сохранят основатели группы Брайан Мэй и Роджер Тейлор, которые до сих пор активно гастролируют с певцом Адамом Ламбертом.

Sony Music покупает права, ранее принадлежавшие Disney, тогда как соглашение о распространении Queen сейчас находится в ведении Universal и истекает через несколько лет.

Это будет самая большая сделка в своем роде, которая превзойдет 500 миллионов долларов, которые Sony заплатила за приобретение каталога Брюса Спрингстина в конце 2021 года.

На каталог Queen претендовал также неназванный конкурент Sony, но он «остановился на отметке $900 млн», пишет издание.

Музыкальный каталог Queen является одним из самых ценных в эпоху рока, в него входят такие произведения, как Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, Radio Ga Ga, Somebody to Love, We Will Rock You и We Are the Champions. Эти песни популярны во всем мире и приносят огромную прибыль.

Переговоры по приобретению каталога, которые Sony Music ведет уже несколько лет, осложняются тем, что права Queen на запись музыки в США и Канаде приобрела компания Disney по неразглашенной цене в 2000-х годах. Эти права останутся у Disney навсегда, хотя определенная часть гонораров участников группы перейдет в Sony Music после заключения сделки.

Аналогичным образом дистрибьюторское соглашение группы, заключенное с Universal Music, перейдет к Sony на всех территориях за пределами США и Канады, когда его срок истечет в 2026-м или 2027 году.