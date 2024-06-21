Путин слабеет 21.06.2024, 8:30

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Что означает союз с «бездарным диктатором»?

В оборонном пакте, который российский диктатор Владимир Путин подписал 19 июня со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном нет ничего «мирного». Напротив, всеобъемлющее стратегическое партнерство, согласованное между двумя лидерами во время визита Путина в Пхеньян, демонстрирует углубление связей между двумя изгнанными государствами.

Как говорится в материале The Telegraph, Путин пояснил, что заключение пакта между Москвой и Пхеньяном является ключевым для противостояния усилиям США и их союзников насадить «неоколониалистическую диктатуру» по всему миру.

В основе соглашения лежит обязательство о взаимной обороне, которое требует, чтобы обе страны пришли на помощь друг другу в случае нападения. После того, как Ким Чен Ын приветствовал подписание «мирного и оборонного» пакта, Путин четко дал понять, что он предусматривает «оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон».

Этот союз можно назвать «НАТО для бедняков». Тот факт, что оба режима сочли необходимым сплотиться в защиту друг друга, свидетельствует об их фундаментальной слабости», — пище издание.

Союз с «бездарным диктатором»

Сама церемония подписания имела подтекст советской эпохи, когда Москва помогла установить у власти династию Кимов в конце Второй мировой войны. Северокорейцы сделали все возможное, чтобы продемонстрировать важность своего антизападного соглашения. Тщательно спланированная встреча между двумя лидерами состоялась перед большим баннером, который провозглашал, что «северокорейско-русская дружба будет вечной».

Со своей стороны Путин пытался поразить Кима, подарив ему лимузин Aurus стоимостью более 300 тысяч долларов, известный как «российский Rolls-Royce».

Но эти явные проявления диктаторского потребления не могут скрыть тот факт, что усиливающееся военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном было налажено с отчаяния, пишет издание.

Несмотря на всю браваду Путина относительно прогресса, которого, по его словам, достигают его войска в Украине, строгая правда заключается в том, что россияне понесли катастрофические потери. По оценкам западной разведки, число погибших в российских войнах превысило отметку в 350 000.

Если Россия действительно стала военной сверхдержавой, чтобы конкурировать с Западным альянсом, тогда Москва не пошла бы на соглашение с «бездарным диктатором» Кимом.

Киму нужны технологии

Северные корейцы еще в худшем положении. Пхеньян отчаянно нуждается в продовольствии, топливе, деньгах и высококачественных технологиях вооружения, чтобы помочь ему пережить экономические санкции, введенные через его программу ядерного оружия.

Несмотря на это, нельзя недооценивать опасность для международной безопасности, которую представляет углубленное сотрудничество между двумя ядерными диктатурами.

Военная поддержка, оказываемая Северной Кореей вместе с Китаем и Ираном, оказалась жизненно важной для поддержки военных усилий Путина в то время, когда российской армии не хватает оружия. С тех пор как Ким Чен Чен Ын начал теснее общаться с Путиным, произошло резкое увеличение поставок северокорейских боеприпасов.

Официальные лица США сообщают, что более 10 000 транспортных контейнеров, наполненных артиллерийскими снарядами, ракетами и другим вооружением, были отправлены в Россию, причем с сентября по украинским целям было запущено по меньшей мере 10 ракет северокорейского производства.

Ракетные системы Пхеньяна основаны на разработках советских времен, как и иранские, что означает, что их можно легко адаптировать к российским системам огня.

То, что Ким Чем Чен Чен получает в обмен на военную поддержку Путина, более непрозрачно, хотя северокорейцы не скрывают своего желания развивать свои космические, ракетные и ядерные программы.

Не случайно, что вскоре после возвращения Кима после встречи с Путиным в прошлом году северокорейцам наконец-то удалось запустить свой первый военный разведывательный спутник «Malligyong-1» после двух предыдущих неудачных попыток. Наличие доступа к таким спутникам улучшает способность Северной Кореи более точно поражать силы оппозиции своими ракетами.

Пхеньян также стремится получить доступ к российскому опыту в других областях, таких как новейшее вооружение, ядерное обогащение и атомная тяга для подлодок.

Спорно то, насколько технологическое сотрудничество Путин готов наладить с Пхеньяном, особенно если это рискует оттолкнуть другого ключевого союзника Кремля, Китай.

«Поскольку западные лидеры должны учесть еще одно мнение: новый северокорейско-российский оборонный пакт не следует рассматривать изолированно. Обе страны также тесно связаны с Ираном и Китаем, двумя автократическими режимами, так же преданными подрыву западного альянса. И чем теснее они будут сотрудничать, тем больший риск представляют для нашей будущей безопасности», — подытожило издание.