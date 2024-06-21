Сразу после отъезда Путина южнокорейские солдаты открыли огонь по военным КНДР 21.06.2024, 13:21

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Северокорейские солдаты пересекли границу.

Южнокорейские солдаты были вынуждены открыть огонь по десяткам северокорейских военнослужащих, которые вчера пересекли демилитаризованную зону. Это произошло всего через несколько часов после того, как президент России Владимир Путин покинул Пхеньян. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что это уже третье пересечение границы за последние две недели. Южнокорейские военнослужащие сначала выкрикивали предупреждения через громкоговорители, но северокорейские войска не отступили, пока не попали под обстрел.

Технически Южная и Северная Корея все еще находятся в состоянии войны, так как конфликт 1950-1953 годов завершился перемирием. Демилитаризованная зона (ДМЗ), разделяющая полуостров, несмотря на свое название, является одним из самых заминированных мест на планете.

По словам военных Сеула, КНДР усиливает оборону, устанавливая новые мины, укрепляя дороги и добавляя противотанковые заграждения. На этой неделе несколько северокорейских солдат получили ранения, случайно наткнувшись на собственные мины при отступлении.

Рост напряженности между Сеулом и Пхеньяном происходит на фоне подписания Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным договора о всестороннем партнерстве, включающего пункт о взаимной обороне.

Ранее случаи пересечения демаркационной линии уже происходили, но обычно они имели место в пограничной деревне Пханмунджом, где, например, Дональд Трамп встречался с Ким Чен Ыном. Вне Пханмунджома демилитаризованная зона зачастую обозначена лишь знаками на палках или бетонными столбиками, окруженными густой растительностью.

Сеул сообщает, что знаки, обозначающие демаркационную линию, могли быть закрыты разросшимися деревьями и кустарниками, из-за чего северокорейские войска могли случайно пересечь границу.

Однако южнокорейская сторона границы защищена не только тысячами солдат, но и густой сетью камер, датчиков движения и другого высокотехнологичного оборудования, поэтому нарушения обнаруживаются быстро. Южнокорейские дозорные открывают предупредительный огонь, если нарушители не отступают.

Хотя официальные лица Южной Кореи считают, что последние три инцидента были случайными, они произошли на фоне активного строительства укреплений на границе. Аналитики считают, что эти действия Северной Кореи направлены на предотвращение дезертирства и демонстрацию Сеулу готовности к продолжению конфликта.

«Похоже, что действия Северной Кореи направлены на усиление внутреннего контроля, чтобы предотвратить дезертирство северокорейских солдат и граждан на Юг», — заявил один из чиновников JCS.

Кох Ю Хван, профессор северокорейских исследований в университете Донгук, считает, что новые укрепления имеют скорее символическое значение. «Устанавливая мины, Северная Корея показывает, что, по указанию Ким Чен Ына, примирения с Югом не будет», — добавил он.

Северная Корея не устанавливает мины по всей линии фронта, а только в тех местах, которые легко просматриваются Южной Кореей, блокируя автомобильные и железные дороги, которые ранее использовались для межкорейского сотрудничества.

В период потепления отношений в 2018 году обе Кореи убрали мины на участке границы, чтобы ослабить военную напряженность, но этот период примирения был недолгим.

В последние недели обе стороны заявили, что больше не связаны военным соглашением 2018 года, направленным на снижение напряженности. С апреля этого года северокорейцы устанавливают противотанковые заграждения, укрепляют дороги и периодически закладывают мины.

По мнению издания, конфронтация может усилиться, так как Ким Чен Ын продолжает ускорять разработку ядерного оружия и ракет, объединяясь с Путиным на фоне их обостряющихся отношений с Вашингтоном.