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Власти скрывают вспышку пневмонии в Беларуси?

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  • 22.06.2024, 16:44
  • 2,494
Власти скрывают вспышку пневмонии в Беларуси?

Многие больницы переполнены.

Гомельское издание «Флагшток» написало о переполненных детских больницах в Мозыре и Калинковичах. В городах началась вспышка пневмонии.

Как стало известно сайту Charter97.org, растет заболеваемость не только в этих городах. Мы посмотрели, что пишут белорусы в соцсетях.

«Да, это правда, в Солигорске очень много поступает детей с такими симптомами. Мой ребенок лежит в больнице, высокая температура до 39.8, кашель сухой».

«У некоторых небольшая температура, 37-37, 5. Да, в Солигорске много детей и подростков».

«В Гомеле то же самое, сама с пневмонией, младший ребенок переболел, а старшая сейчас болеет».

«И ломка суставов. Гноение глаз».

«Мы в марте с малышом с двусторонней пневмонией лежали, в мае с обструктивным бронхитом! Старшая в мае лежала. Третья часть легкого была поражена!»

«В Светлогорске то же самое».

«Да, мы попали под этот пик. Cейчас в Гомеле лежим!»

«У нас на экзамен привезли из больницы с пневмонией, весь класс заболел».

«Весь февраль пролежала дочка с пневмонией. Вчера выписались, 15 дней лежала дочка. Очень много детей с пневмонией».

«В Жлобине то же самое».

«Чечерск. Дочь сильно болела».

«В Лельчицах то же самое».

«Лежим с пневмонией в Витебске. Занято все отделение».

«Жлобин. У нас вся семья переболела, кашель до сих пор не проходит, дети в больнице лежали, которая переполнена», — пишут белорусы.

Власти же традиционно молчат о вспышке заболеваемости.

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