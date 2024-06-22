Власти скрывают вспышку пневмонии в Беларуси?4
- 22.06.2024, 16:44
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Многие больницы переполнены.
Гомельское издание «Флагшток» написало о переполненных детских больницах в Мозыре и Калинковичах. В городах началась вспышка пневмонии.
Как стало известно сайту Charter97.org, растет заболеваемость не только в этих городах. Мы посмотрели, что пишут белорусы в соцсетях.
«Да, это правда, в Солигорске очень много поступает детей с такими симптомами. Мой ребенок лежит в больнице, высокая температура до 39.8, кашель сухой».
«У некоторых небольшая температура, 37-37, 5. Да, в Солигорске много детей и подростков».
«В Гомеле то же самое, сама с пневмонией, младший ребенок переболел, а старшая сейчас болеет».
«И ломка суставов. Гноение глаз».
«Мы в марте с малышом с двусторонней пневмонией лежали, в мае с обструктивным бронхитом! Старшая в мае лежала. Третья часть легкого была поражена!»
«В Светлогорске то же самое».
«Да, мы попали под этот пик. Cейчас в Гомеле лежим!»
«У нас на экзамен привезли из больницы с пневмонией, весь класс заболел».
«Весь февраль пролежала дочка с пневмонией. Вчера выписались, 15 дней лежала дочка. Очень много детей с пневмонией».
«В Жлобине то же самое».
«Чечерск. Дочь сильно болела».
«В Лельчицах то же самое».
«Лежим с пневмонией в Витебске. Занято все отделение».
«Жлобин. У нас вся семья переболела, кашель до сих пор не проходит, дети в больнице лежали, которая переполнена», — пишут белорусы.
Власти же традиционно молчат о вспышке заболеваемости.