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Медведев совсем «поплыл»

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 23.06.2024, 9:40
  • 8,846
Медведев совсем «поплыл»
Дмитрий Медведев

Лавочку Симоньян можно закрывать.

Видный российский телеграмер Дмитрий Медведев (в миру более известный как Димон) выходит на международную арену - завел себе тг-канал на английском. И уже репостнул туда перевод своего поста «Американцы продолжают держать всех за полных придурков» (Аmericans still take everyone for complete idiots).

Медведев называет американцев «оборзевшими циничными тварям» (brazen cynical brutes) за то, что в разгар СВО они предлагают обсуждать новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он сравнивает СВО с ВОВ, а американцев с Гитлером.

Ну что же, англосаксы будут в восторге от такого высокого штиля российского экс-президента. Пропагандистскую лавочку Симоньян можно закрывать. Димон и один справится.

И еще ему надо завести канал на итальянском. Глядишь, почитают итальянцы Медведева и пойдут маршем на Рим с требованием вернуть ему отобранные тосканские виноградники. А то вынужденный пробавляться русской водкой бедняга совсем «поплыл». Пусть лучше собирает виноград и давит себе винишко. Вдруг полегчает.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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